Александр Ведяхин: Сегодня создать ИИ-агента может практически любой

Финансовый сектор России, по оценке Александра Ведяхина, лидирует по глубине внедрения ИИ. В Сбере все кредиты физическим лицам выдаются автоматически, а в корпоративном сегменте ИИ участвует в оценке заёмщиков с совокупным кредитным портфелем объёмом 5 трлн рублей. Однако доля по-настоящему автономных процессов, где агент действует без контроля человека, пока исчисляется единицами процентов. Причина организационная: системы управления рисками и законодательство не успевают за технологическим прогрессом. Мир движется к агентной экономике быстрее, чем создаёт для неё регуляторную рамку.