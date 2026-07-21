Глава Октябрьского округа Прикамья наградил 9 жителей за мужество

Глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев вручил благодарственные письма девяти жителям, которые во время паводка первыми пришли на помощь людям, рискуя собственным благополучием.
Среди награждённых — заместитель начальника отдела МВД «Октябрьский» Николай Коньков, который вместе с местным жителем спасли мужчину.
Также отмечены врио начальника Вадим Бадьин и врио замначальника Игорь Столбов, директор ГКУ «Октябрьское лесничество» Валерий Дульцев и индивидуальный предприниматель Михаил Дульцев. Из ООО ПКФ «Стройлес» наградили главного инженера Степана Белоусова, инженера Павла Шестернина и водителя Игоря Поезжаева.
Награждён также кадет Пермского президентского кадетского училища Валентин Клюкин.
«Ваша смелость и неравнодушие — настоящий пример для всех нас», — отметил глава округа.
Напомним, 61 жилой дом и столько же приусадебных участков в четырёх населённых пунктах Октябрьского округа освободились от воды.