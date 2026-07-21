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Глава Октябрьского округа Прикамья наградил 9 жителей за мужество

Во время паводка они первыми пришли на помощь людям.

Глава Октябрьского муниципального округа Георгий Поезжаев вручил благодарственные письма девяти жителям, которые во время паводка первыми пришли на помощь людям, рискуя собственным благополучием.

Среди награждённых — заместитель начальника отдела МВД «Октябрьский» Николай Коньков, который вместе с местным жителем спасли мужчину.

Также отмечены врио начальника Вадим Бадьин и врио замначальника Игорь Столбов, директор ГКУ «Октябрьское лесничество» Валерий Дульцев и индивидуальный предприниматель Михаил Дульцев. Из ООО ПКФ «Стройлес» наградили главного инженера Степана Белоусова, инженера Павла Шестернина и водителя Игоря Поезжаева.

Награждён также кадет Пермского президентского кадетского училища Валентин Клюкин.

«Ваша смелость и неравнодушие — настоящий пример для всех нас», — отметил глава округа.

Напомним, 61 жилой дом и столько же приусадебных участков в четырёх населённых пунктах Октябрьского округа освободились от воды.