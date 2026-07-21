Глава Октябрьского округа Прикамья наградил 9 жителей за мужество

Также отмечены врио начальника Вадим Бадьин и врио замначальника Игорь Столбов, директор ГКУ «Октябрьское лесничество» Валерий Дульцев и индивидуальный предприниматель Михаил Дульцев. Из ООО ПКФ «Стройлес» наградили главного инженера Степана Белоусова, инженера Павла Шестернина и водителя Игоря Поезжаева.