Нутрициолог объяснила, почему нельзя полностью исключать углеводы

«Мода на низкоуглеводные диеты заставляет людей годами отказываться от гарниров, но такая стратегия редко дает желаемый результат. Углеводы остаются главным источником энергии для мозга и мышц, поэтому полностью исключать их нет смысла. При этом организм реагирует на них по-разному. Шоколадный батончик и гречневая каша для метаболизма — не одно и то же», — сказала Селиванова NEWS.ru.