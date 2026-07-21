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Президент России наградил нижегородского практикующего врача Светлану Гажву

Светлане Иосифовне Гажве присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ».

Президент РФ удостоил высокой награды нижегородского учёного и практикующего врача Светлану Гажву. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».

Согласно указу главы государства, Светлане Иосифовне Гажве присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ». Профессор, доктор медицинских наук, руководитель кафедры Приволжского медицинского университета, она совмещает научную, педагогическую и лечебную деятельность.

Помимо работы в вузе, Светлана Иосифовна руководит Нижегородской Ассоциацией стоматологов. Недавно специалист отпраздновала 70‑летний юбилей.

Профессор Гажва известна своей активной общественной позицией: именно она одной из первых в регионе привлекла внимание к проблеме распространения вейпинга среди несовершеннолетних — в её практике был случай обращения семилетнего ребёнка с уже сформированной привычкой к употреблению вейпов. Кроме того, Светлана Иосифовна ведёт работу по внедрению в Нижегородской области современных методик онкоскрининга полости рта.

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