Президент России наградил нижегородского практикующего врача Светлану Гажву

Президент РФ удостоил высокой награды нижегородского учёного и практикующего врача Светлану Гажву. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».
Согласно указу главы государства, Светлане Иосифовне Гажве присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки РФ». Профессор, доктор медицинских наук, руководитель кафедры Приволжского медицинского университета, она совмещает научную, педагогическую и лечебную деятельность.
Помимо работы в вузе, Светлана Иосифовна руководит Нижегородской Ассоциацией стоматологов. Недавно специалист отпраздновала 70‑летний юбилей.
Профессор Гажва известна своей активной общественной позицией: именно она одной из первых в регионе привлекла внимание к проблеме распространения вейпинга среди несовершеннолетних — в её практике был случай обращения семилетнего ребёнка с уже сформированной привычкой к употреблению вейпов. Кроме того, Светлана Иосифовна ведёт работу по внедрению в Нижегородской области современных методик онкоскрининга полости рта.
Ранее нижегородские врачи смогли сохранить колено девушке после осложнений ковида.