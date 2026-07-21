Президент России наградил нижегородского практикующего врача Светлану Гажву

Профессор Гажва известна своей активной общественной позицией: именно она одной из первых в регионе привлекла внимание к проблеме распространения вейпинга среди несовершеннолетних — в её практике был случай обращения семилетнего ребёнка с уже сформированной привычкой к употреблению вейпов. Кроме того, Светлана Иосифовна ведёт работу по внедрению в Нижегородской области современных методик онкоскрининга полости рта.