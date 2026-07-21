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За сутки на Дону из огня спасли одного человека

Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, за 20 июля пожарные справились с 19 техногенными пожарами — при этом из огня удалось спасти одного человека.

Кроме того, специалисты потушили 18 возгораний сухой растительности и 14 очагов горения мусорных отходов. Также сотрудники МЧС участвовали в ликвидации последствий 10 ДТП.

Для работы на местах чрезвычайных происшествий задействовали 408 человек и 142 единицы техники.

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