Губернатор Глеб Никитин оценил обновление ЦГБ Арзамаса

Во время рабочей поездки в Арзамас губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Центральную городскую больницу, где осмотрел отделения, пообщался с врачами и пациентами, а также поручил предусмотреть средства на закупку дополнительного оборудования для регионального сосудистого центра. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.