В Солонцах поставят новые камеры у мусорных площадок

Всего в этом году в Солонцах построят 34 новые площадки для сбора ТКО. Половину сделают за счет краевой субсидии, еще 17 за счет местного бюджета. Отдельно власти продолжат работу с садовыми товариществами. На территории сельсовета около 80 СНТ, но не все из них оборудовали собственные контейнерные площадки и заключили договоры на вывоз мусора.