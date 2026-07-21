В Солонцах поставят новые камеры у мусорных площадок

В Солонцовском сельсовете Красноярского края усилят контроль за стихийными свалками. На части новых контейнерных площадок, которые обустроят в 2026 году, установят камеры видеонаблюдения.
С начала года с четырех стихийных свалок в Солонцах уже вывезли почти 2,3 тыс. тонн мусора. За нарушения правил благоустройства составили 140 административных протоколов, общая сумма штрафов превысила 600 тыс. рублей.
В минэкологии края отметили, что камеры помогают фиксировать нарушения и находить тех, кто оставляет отходы рядом с контейнерами. К ответственности привлекают как жителей, так и организации.
Всего в этом году в Солонцах построят 34 новые площадки для сбора ТКО. Половину сделают за счет краевой субсидии, еще 17 за счет местного бюджета. Отдельно власти продолжат работу с садовыми товариществами. На территории сельсовета около 80 СНТ, но не все из них оборудовали собственные контейнерные площадки и заключили договоры на вывоз мусора.
Работа по выявлению незаконных свалок, развитию контейнерной инфраструктуры и улучшению системы обращения с отходами ведется в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» нацпроекта «Экологическое благополучие».
О незаконных свалках жители могут сообщить в минэкологии по телефону горячей линии 8−800−20−11−116 (звонок бесплатный).