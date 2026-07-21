Более 25 млн рублей направили на капремонт кровли школы № 27 в Дзержинске

Всего за лето в Дзержинске планируют обновить 35 школ, 31 детский сад и все 4 организации дополнительного образования. В частности, будет проведен косметический ремонт фасадов, кровель, санитарных узлов, учебных помещений, а также модернизация инженерных сетей и замена окон и дверей. В план также включены устройство современных спортивных площадок, асфальтирование территорий и полная ревизия систем наружного освещения. Сроки работ контролирует местная администрация.