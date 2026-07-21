Губернатор ЕАО рассказала о возвращении учителей в систему образования

«Мы еще в три раза увеличили оклады учителей. Дополнительной нагрузки на бюджет мы не добавили… Но какой плюс? У нас уже буквально за четвертую четверть 149 человек вернулось в образование, из них 47 — педагоги. Люди возвращаются», — сказала Костюк.