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Губернатор ЕАО рассказала о возвращении учителей в систему образования

Повышение окладов вернуло в систему образования в ЕАО около 150 учителей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Трехкратное повышение окладов учителям помогло вернуть в систему образования Еврейской автономной области почти 150 человек, сообщила президенту России Владимиру Путину губернатор области Мария Костюк.

«Мы еще в три раза увеличили оклады учителей. Дополнительной нагрузки на бюджет мы не добавили… Но какой плюс? У нас уже буквально за четвертую четверть 149 человек вернулось в образование, из них 47 — педагоги. Люди возвращаются», — сказала Костюк.

Она добавила, что в регионе в этом году в 10 раз увеличилось общее число целевых договоров об обучении. Власти рассчитывают, что все «целевики» вернутся в регион.

Губернатор отметила, что в ЕАО благодаря поддержке Минпросвещения России сейчас строится три образовательных учреждения.