Строительство НПЗ в Калининградской области нужно оценить с точки зрения топливной безопасности — Беспрозванных

По словам главы региона, причиной дефицита топлива стали не только объёмы поставок, но и резкий рост спроса. На фоне ажиотажа потребление бензина выросло примерно втрое. При таком темпе, отметил губернатор, двухмесячного запаса топлива могло бы хватить лишь на две недели.