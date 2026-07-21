Малину и клубнику рискованно сажать рядом, предупредил биолог

«Основная причина связана с болезнями и вредителями. У малины и клубники есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры. Если одна из посадок заражается, проблема может быстро распространиться на соседние растения, что усложняет борьбу и увеличивает риск потери урожая», — сказал Ларионов «Газете.Ru».