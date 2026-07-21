Гастроэнтеролог предупредила об опасности частого употребления кофе

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Выработка соляной кислоты увеличивается при частом употреблении кофе, что усиливает агрессивное воздействие на желудок, предупредила гастроэнтеролог клиники Soft Medical Center Татьяна Головчанская.
«При большом употреблении кофе может увеличиваться выработка соляной кислоты. В этом случае усиливается агрессивное воздействие на желудок», — сказала Головчанская «Ленте.ру».
По словам врача, увеличение выработки кислоты может стать причиной боли, жжения и тошноты. При этом если после употребления кофе дискомфорт не возникает, отказываться от напитка не обязательно, добавила Головчанская. При появлении неприятных ощущений она посоветовала попробовать кофе без кофеина или уменьшить дозу до комфортной.