В шведской крепости XVII века на Охтинском мысу нашли кошелек солдата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН нашли уникальное скопление монет, которое ученые интерпретируют как содержимое потерянного солдатом кошелька. Находка обнаружена при многолетних раскопках шведской крепости Ниеншанц на Охтинском мысу в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.
«Интересная находка была сделана на участке погребенной почвы, сохранившемся под Мертвым бастионом. Это мощное укрепление возвели при масштабной реконструкции крепости в 1660-х годах, и его насыпь перекрыла более ранний культурный слой. Именно в нем, в пределах небольшого пространства протяженностью около двух метров, археологи обнаружили компактное скопление монет: 11 шведских медных эре 1627−1629 годов чеканки и три более ранние серебряные монеты, включая редкий эре Карла IX 1611 года», — говорится в сообщении.
По версии исследователей, владельцем суммы мог быть солдат гарнизона крепости. Для нижних чинов шведской армии того времени было характерно хранение небольших сбережений именно в медной монете. Многометровая насыпь бастиона сработала как «капсула времени», обеспечив исключительную сохранность артефактов.
«Эти монеты очень хорошей сохранности, совершенно нехарактерной для остальных нумизматических находок из культурного слоя Охтинского мыса. Компактное залегание и однородный состав медных монет позволили интерпретировать находку как единый комплекс — содержимое вероятно потерянного кошелька», — привели в пресс-службе слова научного сотрудника ИИМК РАН Константина Горлова.
О других находках.
Помимо «солдатского кошелька», ученые обнаружили признаки необычной традиции. В 10 погребениях гарнизонного кладбища были найдены монеты времен правления королевы Кристины, помещенные непосредственно в гробы в области головы и груди усопших. Исследователи полагают, что монеты выполняли ритуальную функцию «обола мертвых» — платы за переход в загробный мир, что является отголоском древнегреческой традиции.
В ходе многолетних раскопок, проводившихся на территории Охтинского мыса в период с 1993 по 2010-е годы, ученые изучили коллекцию из 249 монет. Помимо шведских находок, в слоях были обнаружены русские серебряные копейки времен Ивана Грозного, Бориса Годунова и Василия Шуйского. Наличие русских монет может указывать на расположение здесь торгового пункта «Невское устье» с таможней, существовавшего до захвата территории шведами в 1611 году.
О крепости.
История поселений на территории современного Петербурга на берегах рек Охты и Невы насчитывает более 7 тыс. лет. Около 1300 года здесь появилась шведская крепость Ландскрона, впоследствии взятая войсками Новгородской республики. Позже русские построили здесь поселение Невское Устье, но в ходе русско-шведских войн эти земли вместе с жителями вновь отошли шведской короне. В XVII веке в этом месте возникли город Ниен и шведская крепость Ниеншанц. Именно Ниен и Ниеншанц были захвачены императором Петром I в 1703 году, а вместо них на берегах Невы был основан Санкт-Петербург.