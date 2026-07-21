В шведской крепости XVII века на Охтинском мысу нашли кошелек солдата

История поселений на территории современного Петербурга на берегах рек Охты и Невы насчитывает более 7 тыс. лет. Около 1300 года здесь появилась шведская крепость Ландскрона, впоследствии взятая войсками Новгородской республики. Позже русские построили здесь поселение Невское Устье, но в ходе русско-шведских войн эти земли вместе с жителями вновь отошли шведской короне. В XVII веке в этом месте возникли город Ниен и шведская крепость Ниеншанц. Именно Ниен и Ниеншанц были захвачены императором Петром I в 1703 году, а вместо них на берегах Невы был основан Санкт-Петербург.