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Из Калининградской области в июле в регионы отправили более 1,5 тыс. тонн свинины

Мясо было произведено калининградскими предприятиями.

Из Калининградской области в регионы России с 1 по 20 июля отправили 90 партий свинины и свиных субпродуктов. Как сообщает региональный Россельхознадзор сообщает, что это 1,4 тыс. т мяса свинины (полутуши, грудинка, лопатка, окорок) и 100 т субпродуктов (свиные ноги, печень, желудок). Мясо произведено калининградскими предприятиями.

Основными получателями стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Тверская, Липецкая, Курская и Белгородская области.

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