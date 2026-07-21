Из Калининградской области в июле в регионы отправили более 1,5 тыс. тонн свинины

Из Калининградской области в регионы России с 1 по 20 июля отправили 90 партий свинины и свиных субпродуктов. Как сообщает региональный Россельхознадзор сообщает, что это 1,4 тыс. т мяса свинины (полутуши, грудинка, лопатка, окорок) и 100 т субпродуктов (свиные ноги, печень, желудок). Мясо произведено калининградскими предприятиями.