Ростовчане все чаще передают показания электроэнергии в онлайн режиме

По данным компании, на данный момент количество зарегистрированных пользователей сервиса превышает 607 тысяч человек. За текущий год к системе подключилось более 60 тысяч новых пользователей. В условиях ограничения доступа к отдельным зарубежным ресурсам внутренние платформы гарантирующего поставщика включены в «белый список», что обеспечивает их стабильную работу.