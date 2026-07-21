Независимо от регистрации: Гурьевская ЦРБ приглашает на комплексное обследование

Жителей Калининградской области приглашают на комплексное обследование. Акция пройдёт в воскресенье, 2 августа, с 09:00 до 14:00 в поликлинике Гурьевской ЦРБ на Калининградском шоссе, 5. Как сообщила пресс-служба минздрава области, принять участие может каждый, независимо от места регистрации.