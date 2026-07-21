Независимо от регистрации: Гурьевская ЦРБ приглашает на комплексное обследование

Жителей Калининградской области приглашают на комплексное обследование. Акция пройдёт в воскресенье, 2 августа, с 09:00 до 14:00 в поликлинике Гурьевской ЦРБ на Калининградском шоссе, 5. Как сообщила пресс-служба минздрава области, принять участие может каждый, независимо от места регистрации.
В рамках акции пациентам доступен полный спектр исследований первого этапа диспансеризации:
анкетирование;
измерение роста и веса;
электрокардиография;
спирография;
осмотр кожных покровов;
общий анализ крови;
биохимический анализ крови;
флюорография.
Помимо этого, участники акции могут пройти осмотр у врача‑терапевта и узнать, нужна ли консультация узких специалистов. При наличии показаний в медучреждении обещают организовать приёмы у пульмонолога, невролога, кардиолога и дерматолога.
В рамках акции также запланированы приемы у врача‑невролога, исполняющего обязанности главного врача Гурьевской ЦРБ Егора Шульгина, а также у врач‑пульмонолога, замглавврача по медицинской части, главного внештатного пульмонолога области Ксении Килимиченко.
Записаться на обследование и узнать подробности можно по телефону: 8 (40151) 3‑32‑32. «Позвоните заранее — мы поможем спланировать маршрут прохождения обследований, чтобы вы потратили минимум времени», — добавили в минздраве.