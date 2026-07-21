В Калининграде главу УК оштрафовали из-за протекающей кровли дома на Харьковской

В свою очередь, гендиректор ООО «ЖЭК № 17» Ирина Макарова сообщила «Новому Калининграду», что решить проблему дома на Харьковской своими силами управляющая компания «не имеет возможности». «Кровля требует капитального ремонта. Мы, как управляющая компания, своевременно осуществляем охранные мероприятия и делаем все возможное для устранения протечек. Жилые квартиры не затоплялись, были незначительные протечки только в чердачном помещении, которые своевременно ликвидированы и устранены. Выполнить полностью ремонт крови управляющая компания не имеет возможности, потому что требуется капитальный. К сожалению, мы не можем регулировать порядок его проведения, но неоднократно от нас были направлены уведомления о том, что кровля находится в плохом состоянии, стропильная система подлежит уже разрушению и необходимо проведение капремонта. К сожалению, очередность проведения капремонта формируется самостоятельно правительством независимо от нашего какого-то желания или просьб», — пояснила Ирина Макарова.