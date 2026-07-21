После массированных ударов ВСУ госпитализирован 41 житель Белгородской области

ВСУ в понедельник нанесли мощные удары по территории Белгородской области. Местные власти назвали минувшие сутки беспрецедентными по числу погибших и пострадавших мирных жителей. Больше всего жизней унес удар по пассажирскому автобусу в городе Шебекино, где погибли четыре женщины и мальчик. В результате обстрелов и атак БПЛА повреждены десятки многоквартирных и частных домов, предприятия, коммерческие и социальные объекты, а также храм.