В библиотеке Борисоглебска Воронежской области открыли детский центр

Детский культурно-просветительский центр «Семейная арт-поляна» открыли в Борисоглебской городской библиотеке № 1 Воронежской области при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.
Центр оборудован в одном из библиотечных залов. В нем обустроено пространство, трансформирующееся в игровую и творческую зону, место для комфортного чтения и самостоятельной работы.
«Гордость нового пространства — современное техническое оснащение, которое сделает пребывание детей в библиотеке еще более увлекательным: интерактивная панель и моноблоки, планшеты и современное звуковое оборудование, настольные игры для семейного досуга. Уверен, что семейная арт-поляна станет точкой притяжения для борисоглебских семей, местом, где рождается любовь к чтению и новые творческие идеи», — отметил глава администрации Борисоглебского городского округа Александр Леонов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.