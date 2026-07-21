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45-летнего штурмовика с позывным «Татарин» похоронят под Камышином

Печальная новость пришла в хутор Дубовка Камышинского района Волгоградской области.

Печальная новость пришла в хутор Дубовка Камышинского района Волгоградской области. По сообщениям местных пабликов, подтвердилась гибель на СВО Алексея Морщикова.

Алексею было 45 лет. Он подписал контракт в Волгограде в январе 2024 года. Служил штурмовиком под позывным «Татарин». Пропал без вести спустя месяц после подписания контракта в районе Новомихайловки.

Простятся с Алексеем Морщиковым 23 июля — траурная церемония пройдет сначала в Камышине, а потом на его малой родине. Последний приют боец обретет на кладбище в родном хуторе.

Коллаж V102.RU.