Единое пособие в Башкирии: теперь его будут назначать по-новому

Одновременно изменились правила проверки места проживания заявителя. Если пособие оформляется не по месту прописки, а по адресу фактического проживания, фонд сначала проверяет этот факт самостоятельно. Если подтверждение найти не удалось, заявителя попросят предоставить договор найма жилья или справку о том, что ребенок посещает детский сад, школу, колледж или вуз по этому адресу.