Роддом в Арзамасе капитально отремонтируют по поручению Глеба Никитина

Вопрос модернизации роддома стал частью комплексной программы развития Центральной городской больницы Арзамаса. Во время визита губернатор осмотрел медицинские отделения, встретился с врачами и пациентами, а также обсудил дальнейшее развитие больницы. Одновременно было принято решение предусмотреть в бюджете 2027 года средства на закупку дополнительного оборудования для регионального сосудистого центра и подготовить долгосрочную программу развития учреждения.