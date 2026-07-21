На Дону обновили парк техники для лесовосстановления

Кроме того, в 2026 году за счёт федеральных средств приобретены две пожарные автоцистерны. Сейчас специалисты готовят технические задания для закупки снаряжения и экипировки, необходимых для тушения и предупреждения лесных пожаров в государственном лесном фонде.