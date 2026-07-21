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На Дону обновили парк техники для лесовосстановления

Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Учреждения ГАУ РО «Лес» (подведомственны минприроды Ростовской области) получили новую технику и оборудование — об этом сообщила пресс‑служба правительства региона.

Для лесовосстановительных работ закуплены восемь тракторов МТЗ‑82.1, а также набор сельхозтехники и инвентаря: культиваторы, сеялки, фрезы, рыхлители, катки, мульчирователи, бороны и скобы.

На развитие питомнических хозяйств из федерального бюджета выделено 14,95 млн рублей — средства пошли на приобретение 12 позиций техники и оборудования.

Кроме того, в 2026 году за счёт федеральных средств приобретены две пожарные автоцистерны. Сейчас специалисты готовят технические задания для закупки снаряжения и экипировки, необходимых для тушения и предупреждения лесных пожаров в государственном лесном фонде.