На Дону обновили парк техники для лесовосстановления

Учреждения ГАУ РО «Лес» (подведомственны минприроды Ростовской области) получили новую технику и оборудование — об этом сообщила пресс‑служба правительства региона.
Для лесовосстановительных работ закуплены восемь тракторов МТЗ‑82.1, а также набор сельхозтехники и инвентаря: культиваторы, сеялки, фрезы, рыхлители, катки, мульчирователи, бороны и скобы.
На развитие питомнических хозяйств из федерального бюджета выделено 14,95 млн рублей — средства пошли на приобретение 12 позиций техники и оборудования.
Кроме того, в 2026 году за счёт федеральных средств приобретены две пожарные автоцистерны. Сейчас специалисты готовят технические задания для закупки снаряжения и экипировки, необходимых для тушения и предупреждения лесных пожаров в государственном лесном фонде.