Около 25 тысяч россиян прошли тренинги по методике избавления от стресса

«ФМБА России совместно с правительством Москвы организовало проект, где в 140 центрах московского долголетия появились методики когнитивных тренировок и психологической разгрузки, избавления от стресса. Двадцать пять тысяч человек вовлеклись в эту программу и прошли тренинги», — сказал Белоусов.