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Около 25 тысяч россиян прошли тренинги по методике избавления от стресса

Глава ФМБА Белоусов: 25 тысяч россиян прошли тренинги по избавлению от стресса.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Порядка 25 тысяч россиян прошли тренинги по уникально разработанной методике избавления от стресса, сообщил генеральный директор Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Всеволод Белоусов.

Тематическая встреча «Родина — это люди. Здоровая семья» проходит во вторник в Национальном центре «Россия».

«ФМБА России совместно с правительством Москвы организовало проект, где в 140 центрах московского долголетия появились методики когнитивных тренировок и психологической разгрузки, избавления от стресса. Двадцать пять тысяч человек вовлеклись в эту программу и прошли тренинги», — сказал Белоусов.

Он добавил, что у всех участников отмечено до 80% повышения альфа-ритма, что означает выход из стресса. У 90% граждан на 30% увеличились показатели памяти, внимания, мышления.

«На больших данных мы доказали, что эти методики работают», — заключил Белоусов.