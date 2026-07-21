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Жители Ростовской области стали на 38% чаще оформлять детские банковские карты Сбера

По итогам первого полугодия дончане оформили более 38,7 тыс. детских карт.

По итогам первого полугодия дончане оформили более 38,7 тыс. детских карт.

Сбер подвел итоги первого полугодия 2026 года по выдаче детских банковских карт в Ростовской области. С января по июнь дончане оформили 38,7 тыс. карт для своих детей — это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сегодня финансовая грамотность — один из важнейших навыков, который позволяет ребенку с ранних лет учиться ответственно обращаться с деньгами. Детская банковская карта помогает делать первые самостоятельные финансовые решения: оплатить проезд в общественном транспорте, купить обед в школьной столовой, приобрести канцтовары или перекус после занятий. В отличие от наличных, карта дает родителям прозрачность, а ребенку — реальный опыт управления личным бюджетом в безопасной среде.

Жители Ростовской области все чаще выбирают детские банковские карты для своих детей. Если годом ранее ежемесячно дончане оформляли в среднем по 4,6 тыс. карт, то в первом полугодии текущего года этот показатель вырос до 6,5 тыс. карт в месяц. Наибольший интерес к оформлению детских карт жители Ростовской области проявили в январе и июне: в начале года карты активно заказывали после зимних каникул и к старту новой учебной четверти, а в июне — в преддверии летних лагерей и каникулярных поездок, чтобы у ребенка всегда были средства под рукой. Сказывается и доступность цифровых сервисов: открытие детской карты в мобильном приложении банка, возможность мгновенно заблокировать карту, а также получать кешбэк и подключить ребенка к действующей у родителя подписке СберПрайм.

Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Сегодня финансовая грамотность становится таким же важным навыком, как умение пользоваться цифровыми сервисами. Детская банковская карта — это не просто удобный способ оплаты, а первый шаг к формированию ответственного отношения к деньгам. У ребенка появляется мобильное банковское приложение, похожее на “взрослую” версию, где он может отслеживать баланс, переводить деньги друзьям, учиться планировать расходы и даже накапливать свои сбережения. При этом родители сохраняют контроль над расходами ребенка. Они могут видеть историю операций, устанавливать лимиты, переводить деньги на карту и обсуждать с детьми их финансовые решения. Такой подход помогает не только обеспечить безопасность, но и сделать разговор о деньгах частью семейного воспитания, формируя полезные финансовые привычки с раннего возраста».

Оформить детскую карту Сбера можно как в любом офисе банка, так и заказать ее с доставкой на дом, выбрав наиболее удобный способ получения.

Источник: пресс-служба Сбербанка.