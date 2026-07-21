Жители Ростовской области стали на 38% чаще оформлять детские банковские карты Сбера

Жители Ростовской области все чаще выбирают детские банковские карты для своих детей. Если годом ранее ежемесячно дончане оформляли в среднем по 4,6 тыс. карт, то в первом полугодии текущего года этот показатель вырос до 6,5 тыс. карт в месяц. Наибольший интерес к оформлению детских карт жители Ростовской области проявили в январе и июне: в начале года карты активно заказывали после зимних каникул и к старту новой учебной четверти, а в июне — в преддверии летних лагерей и каникулярных поездок, чтобы у ребенка всегда были средства под рукой. Сказывается и доступность цифровых сервисов: открытие детской карты в мобильном приложении банка, возможность мгновенно заблокировать карту, а также получать кешбэк и подключить ребенка к действующей у родителя подписке СберПрайм.