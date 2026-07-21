Жители Ростовской области стали на 38% чаще оформлять детские банковские карты Сбера

По итогам первого полугодия дончане оформили более 38,7 тыс. детских карт.
Сбер подвел итоги первого полугодия 2026 года по выдаче детских банковских карт в Ростовской области. С января по июнь дончане оформили 38,7 тыс. карт для своих детей — это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Сегодня финансовая грамотность — один из важнейших навыков, который позволяет ребенку с ранних лет учиться ответственно обращаться с деньгами. Детская банковская карта помогает делать первые самостоятельные финансовые решения: оплатить проезд в общественном транспорте, купить обед в школьной столовой, приобрести канцтовары или перекус после занятий. В отличие от наличных, карта дает родителям прозрачность, а ребенку — реальный опыт управления личным бюджетом в безопасной среде.
Жители Ростовской области все чаще выбирают детские банковские карты для своих детей. Если годом ранее ежемесячно дончане оформляли в среднем по 4,6 тыс. карт, то в первом полугодии текущего года этот показатель вырос до 6,5 тыс. карт в месяц. Наибольший интерес к оформлению детских карт жители Ростовской области проявили в январе и июне: в начале года карты активно заказывали после зимних каникул и к старту новой учебной четверти, а в июне — в преддверии летних лагерей и каникулярных поездок, чтобы у ребенка всегда были средства под рукой. Сказывается и доступность цифровых сервисов: открытие детской карты в мобильном приложении банка, возможность мгновенно заблокировать карту, а также получать кешбэк и подключить ребенка к действующей у родителя подписке СберПрайм.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка: «Сегодня финансовая грамотность становится таким же важным навыком, как умение пользоваться цифровыми сервисами. Детская банковская карта — это не просто удобный способ оплаты, а первый шаг к формированию ответственного отношения к деньгам. У ребенка появляется мобильное банковское приложение, похожее на “взрослую” версию, где он может отслеживать баланс, переводить деньги друзьям, учиться планировать расходы и даже накапливать свои сбережения. При этом родители сохраняют контроль над расходами ребенка. Они могут видеть историю операций, устанавливать лимиты, переводить деньги на карту и обсуждать с детьми их финансовые решения. Такой подход помогает не только обеспечить безопасность, но и сделать разговор о деньгах частью семейного воспитания, формируя полезные финансовые привычки с раннего возраста».
Оформить детскую карту Сбера можно как в любом офисе банка, так и заказать ее с доставкой на дом, выбрав наиболее удобный способ получения.
Источник: пресс-служба Сбербанка.