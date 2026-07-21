Блогершу Брагину арестовали на 14 суток за прогулку обнаженной в Москве

Брагина родилась в Пермском крае, недолгое время принимала участие в реалити-шоу «Дом-2». Публикует откровенный контент в TikTok, где у нее больше 130 тысяч подписчиков, а также в Telegram-канале, где число ее поклонников на сотню тысяч меньше. На ее публикации обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.