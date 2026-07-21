Первый пансионат Кубани подтвердил соответствие стандарту семейного туризма

Черноморская здравница «Кабардинка» стала первым пансионатом в Краснодарском крае, сертифицированным по стандарту «Семьям рады» Роскачества, сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. Развитие качественных туристических услуг — одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Специалисты оценивали состояние инфраструктуры, номерного фонда, качество услуг питания и возможности досуга. В числе критериев — наличие адаптированных номеров для семей с детьми, детского меню с учетом возрастных потребностей, безопасных игровых зон, а также квалифицированный персонал для работы с детьми, доступность медпомощи и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
Проверка проходила в несколько этапов: заселение «тайного гостя», анализ отзывов на цифровых платформах, а затем выездная инспекция с замером более 40 параметров — от уровня шума в номерах до времени ожидания заказа в ресторане.
«Получение сертификата имеет важное значение на фоне реализации национальных проектов “Семья” и “Туризм и гостеприимство”, одна из ключевых задач которых — создание комфортной и безопасной среды для семей с детьми. Развитие инфраструктуры семейного туризма напрямую отвечает национальным целям: поддержка материнства и детства, повышение доступности качественного отдыха, а также стимулирование внутреннего туризма как важной составляющей социальной политики», — рассказали в пресс-службе органа по сертификации «Роскачество-Туризм».
Отметим, сертификат действует в течение года, после чего требуется подтверждение.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.