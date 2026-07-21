«Никогда не врите своему зрителю»: Вадим Галыгин и Станислав Ярушин — про КВН, лучшие шутки и работу на телевидении

Станислав Ярушин: Не скажу, что работа члена жюри сложная. Думаю, что она больше зависит от настроения в моменте. Это, наверное, наслаждение: можно не думать, как рассмешить зал, и просто наслаждаться тем материалом, который придумали ребята. А вот авторам и артистам в равной степени сложно. Потому что я знаю, что такое КВН! Ночами ты не спишь, переписываешь, учишься очень быстро соображать, репетируешь, ставишь на ноги в короткие сроки — для меня это очень сложный процесс.