Член ОП РФ Волков: тревога полезна, когда предупреждает о конкретной опасности

Есть новости, после которых мы знаем больше. А есть такие, после которых мы просто сильнее боимся. Вроде бы прочитал несколько абзацев, посмотрел ролик, пролистал комментарии — а в голове не появилось ни ясной картины, ни понимания, что делать. Зато осталось ощущение того, что происходит что-то страшное, власти не справляются, знакомые ничего не понимают, времени на размышления нет. И рука сама тянется обновить ленту еще раз, отмечает член Общественного совета при Минцифры России, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков.