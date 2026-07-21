Стоимость билетов на концерты в Нижнем Новгороде выросла втрое

Средний чек билета на концерт в Нижнем Новгороде по итогам первого полугодия 2026 года вырос почти втрое год к году — с 3,61 тыс. до 10,67 тыс. руб., подсчитал сервис Ticketscloud. С 1 января по 14 июля 2026 года билеты на концертные мероприятия приобрели чуть более 8 тыс. уникальных покупателей.