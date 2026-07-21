В Липецкой области ищут инвестора для реконструкции Усадьбы Муромцевых

Для всех объектов установлены охранные обязательства и различные сроки реставрационных работ. В отношении усадебного ансамбля предусмотрена разработка научно-проектной документации до 1 мая 2028 года и завершение работ до 1 мая 2032 года. Для въездной арки подготовка рабочей документации определена до 1 февраля 2027 года, непосредственное проведение работ — в течение года. Водонапорная башня и флигели подлежат консервации на основании уже утвержденной документации. По парку и садам подготовка проекта установлена до мая 2028 года, а сами работы должны быть выполнены в четырехлетний срок.