В Калининграде у предпринимателя изъяли поддельную одежду брендов

В полиции напоминают, что продажа контрафакта — это не просто нарушение прав брендов, но и удар по кошельку покупателя. Под видом оригинальной продукции часто продают вещи низкого качества, которые могут быть опасны для здоровья. Кроме того, покупка подделок финансирует теневой оборот.