В Калининграде у предпринимателя изъяли поддельную одежду брендов

Полиция пресекла продажу контрафактной брендовой одежды в одном из торговых центров Калининграда. Точка сбыта располагалась в павильоне на улице Интернациональной. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Московскому району выявили, что индивидуальный предприниматель предлагала покупателям товары с логотипами известного мирового бренда, не имея на это прав.
В ходе проверки из павильона изъяли партию рубашек и сумок. Сама 44-летняя предпринимательница пояснила, что завозила вещи из другого региона для продажи в Калининградской области. Все образцы направлены правообладателю товарного знака для проведения экспертизы. Только после этого можно будет определить точный размер материального ущерба, причиненного компании-производителю.
По факту незаконного использования средств индивидуализации товаров дознаватель ОМВД возбудил уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ. Фигуранткой стала сама предпринимательница. Санкция статьи предусматривает для нее наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
В полиции напоминают, что продажа контрафакта — это не просто нарушение прав брендов, но и удар по кошельку покупателя. Под видом оригинальной продукции часто продают вещи низкого качества, которые могут быть опасны для здоровья. Кроме того, покупка подделок финансирует теневой оборот.