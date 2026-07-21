В пяти городах Волгоградской области благоустроили общественные территории

Так, в Михайловке для жителей частного жилого фонда на пересечении улиц Пархоменко и Есенина появился сквер. В Камышине обновили общественную территорию в границах домов № 7 и 9 на площади Павших борцов, а также новые участки пешеходной зоны по улице Героя Советского Союза В. А. Федоркова и по улице Молодежной. В Котельникове благоустроили пешеходные зоны по улицам Пушкина и Ротмистрова. В Котове привели в порядок тротуары на улице Победы от Губкина до Чернышевского. В Калачевском городском поселении обновили нечетную сторону улицы Чекмарева в границах от Октябрьской до Пролетарской.