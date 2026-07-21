В пяти городах Волгоградской области благоустроили общественные территории

Благоустройство общественных пространств, получивших наибольшее количество голосов жителей на Всероссийском голосовании в 2025 году, завершили в пяти городах Волгоградской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства.
Так, в Михайловке для жителей частного жилого фонда на пересечении улиц Пархоменко и Есенина появился сквер. В Камышине обновили общественную территорию в границах домов № 7 и 9 на площади Павших борцов, а также новые участки пешеходной зоны по улице Героя Советского Союза В. А. Федоркова и по улице Молодежной. В Котельникове благоустроили пешеходные зоны по улицам Пушкина и Ротмистрова. В Котове привели в порядок тротуары на улице Победы от Губкина до Чернышевского. В Калачевском городском поселении обновили нечетную сторону улицы Чекмарева в границах от Октябрьской до Пролетарской.
Отметим, Волгоградская область ежегодно принимает участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. С 2018 года свой выбор сделали около 1,5 млн жителей, реализовано свыше 170 проектов. В этом году в голосовании принимали участие 52 проекта территорий в 18 муниципальных образованиях области. По результатам голосования 24 территории будут обновлены уже в 2027 году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.