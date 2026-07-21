В Калининграде обнаружили магазин одежды, заполненный подделками под известные бренды

В Калининграде на улице Интернациональной в одном из павильонов торгового центра накрыли магазин, в котором торговали контрафактной одеждой. Ее выдавали за продукцию от известных брендов. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.
Местная предпринимательница предлагала покупателям товары с известными логотипами, не имея на то соответствующих прав. Изъята партия рубашек и сумок.
Сама женщина заявила, что вещи завозила из другого региона. «Все образцы направлены правообладателю товарного знака для проведения экспертизы и определения точного размера материального ущерба», — прокомментировали в полиции.
Заведено уголовное дело.
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