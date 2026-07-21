Врач-невролог рассказала, чем опасна духота в квартире

Духота в квартире может создавать дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Особенно опасна такая ситуация для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, пожилых и детей, рассказала РИА Новости врач-невролог Екатерина Демьяновская.
По словам специалиста, в жарком и плохо проветриваемом помещении у организма может нарушаться терморегуляция. Человек теряет много жидкости с потом, из-за чего возникает риск нарушения водно-солевого баланса.
«Высокая температура воздуха в помещении создает дополнительную нагрузку на организм и особенно опасна для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, сахарным диабетом, а также для людей старшего возраста и детей», — рассказал врач.
Екатерина Демьяновская пояснила, что из-за жары сердце и сосуды начинают работать с повышенной нагрузкой. Расширение сосудов может привести к учащению пульса и спровоцировать нарушения сердечного ритма. По ее словам, у людей с хроническими заболеваниями и даже у здоровых может вырасти риск сосудистых осложнений, в том числе инсульта. Особенно опасно, если человек несколько дней находится в душной квартире без возможности охладиться.
Специалист добавила, что постоянный тепловой стресс может привести к обезвоживанию, ухудшению кровоснабжения мозга и повышению риска образования тромбов.
(Фото: magnific.com).