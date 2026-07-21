Врач-невролог рассказала, чем опасна духота в квартире

Екатерина Демьяновская пояснила, что из-за жары сердце и сосуды начинают работать с повышенной нагрузкой. Расширение сосудов может привести к учащению пульса и спровоцировать нарушения сердечного ритма. По ее словам, у людей с хроническими заболеваниями и даже у здоровых может вырасти риск сосудистых осложнений, в том числе инсульта. Особенно опасно, если человек несколько дней находится в душной квартире без возможности охладиться.