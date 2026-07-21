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Зарплаты нижегородских водителей автобусов выросли до 131 тысячи рублей

Средняя заработная плата водителей в нижегородском АО «Нижегородпассажиравтотранс» достигла 131 тысячи рублей.

Источник: Живем в Нижнем

Средняя заработная плата водителей в нижегородском АО «Нижегородпассажиравтотранс» достигла 131 тысячи рублей. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем.

Штат сотрудников с начала года вырос на 20 человек.

С января на работу в «Нижегородэлектротранс» устроились 33 новых водителя: 22 из них управляют электробусами, 11 — троллейбусами.

Средняя зарплата водителя электробуса составила 118 тысяч рублей. Нижегородские водители троллейбусов получают 109 тысяч рублей.

Напомним, нижегородцы пожаловались на проблемы с маршрутом № 225 до Кстова.