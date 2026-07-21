Экстремальная жара обрушится на Волгоградскую область

В прямом смысле вскружить голову местным жителям летнее марево может уже завтра, 22 июля. Если в Волгограде температура воздуха поднимется до +36, в отдельных районах области столбики термометров «подпрыгнут» аж до +38 градусов в тени. При этом метеорологи прогнозируют в регионе кратковременные дожди с грозами.