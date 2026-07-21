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Химик Дорохов рассказал, доставку каких продуктов лучше не заказывать летом

Летом быстрее всего портятся продукты с высоким содержанием белка и влаги.

Источник: Нижегородская правда

Летом продукты, богатые белком и влагой, быстро портятся. К ним относятся суши и роллы, блюда из свежей рыбы и морепродуктов, охлаждённое мясо и птица, фарш, молочные десерты, кремовые торты, мягкие сыры, салаты с майонезом и готовые блюда с яйцами. Об этом предупредил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в интервью RT.

По его словам, при температуре выше +30 °C бактерии размножаются очень быстро именно в белковых продуктах, особенно сальмонеллы, листерии, стафилококки и другие патогены. Некоторые из них могут вырабатывать токсины, вызывающие отравление.

Продукты с низким содержанием влаги или высокой кислотностью лучше переносят жару. Среди них: хлеб без крема, сухие хлебобулочные изделия, цельные фрукты, орехи, твёрдые сыры, шоколад, печенье и товары в герметичной упаковке.

Безопасность продуктов зависит не только от их приготовления, но и от условий транспортировки. Термосумки замедляют нагрев, но не заменяют холодильники. Если доставка занимает более часа в жаркую погоду, температура внутри пакетов может подняться, создавая благоприятные условия для бактерий. И если еда нагрелась, последующее охлаждение не уничтожает бактерии и токсины: холод лишь замедляет их размножение, сохраняя риск отравления.

В жаркую погоду продукты нужно употреблять сразу после доставки, не оставляя их надолго на солнце, в автомобиле или в помещении без кондиционера.

Получая заказ, важно проверить, соответствует ли температура продуктов условиям хранения. Горячие блюда должны быть горячими, а охлаждённые — холодными. Если скоропортящиеся продукты доставлены тёплыми, это может указывать на нарушение температурного режима, и определить их безопасность по внешнему виду или запаху становится невозможно.