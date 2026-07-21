Химик Дорохов рассказал, доставку каких продуктов лучше не заказывать летом

Безопасность продуктов зависит не только от их приготовления, но и от условий транспортировки. Термосумки замедляют нагрев, но не заменяют холодильники. Если доставка занимает более часа в жаркую погоду, температура внутри пакетов может подняться, создавая благоприятные условия для бактерий. И если еда нагрелась, последующее охлаждение не уничтожает бактерии и токсины: холод лишь замедляет их размножение, сохраняя риск отравления.