Глеб Никитин сообщил о мерах поддержки логистики и малого бизнеса в Нижегородской области

Для малого бизнеса регион намерен обеспечить переход на АУСН, чтобы расширить налоговые возможности для МСП. Кроме того, будет прорабатываться инициатива по пересмотру базы НДС для продавцов на маркетплейсах, где в расчет сейчас включается комиссия площадок, достигающая 50−70% стоимости товара. Отдельно власти проведут переговоры с Wildberries в интересах нижегородских поставщиков, пострадавших от пожаров на складах.