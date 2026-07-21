Глеб Никитин сообщил о мерах поддержки логистики и малого бизнеса в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем канале в мессенджере MAX о новых мерах поддержки логистической отрасли и малого бизнеса. По его словам, регион обратится в правительство России с предложением ввести мораторий на платежи либо их индексацию в системе «Платон», а также обсудит с Wildberries защиту интересов нижегородских производителей, пострадавших от инцидентов на складах маркетплейса.
Никитин отметил, что на очередном оперштабе по обеспечению устойчивого социально-экономического развития области рассматривали состояние логистической отрасли и малого бизнеса. По его словам, в условиях роста налоговой нагрузки, высоких ставок по кредитам, снижения спроса и увеличения издержек региональным компаниям необходима поддержка.
Для логистических компаний регион планирует обратиться в федеральные органы с инициативой о моратории на взимание платы либо на индексацию платежей перевозчиков в системе «Платон». Также власти поддержат предложение о моратории на внеплановые проверки и налоговых каникулах, а на федеральном уровне — инициируют выравнивание условий для российских перевозчиков и иностранных компаний, занимающихся каботажными грузоперевозками в России.
Для малого бизнеса регион намерен обеспечить переход на АУСН, чтобы расширить налоговые возможности для МСП. Кроме того, будет прорабатываться инициатива по пересмотру базы НДС для продавцов на маркетплейсах, где в расчет сейчас включается комиссия площадок, достигающая 50−70% стоимости товара. Отдельно власти проведут переговоры с Wildberries в интересах нижегородских поставщиков, пострадавших от пожаров на складах.
Губернатор подчеркнул, что меры поддержки экономики региона будут реализованы совместно с ожиданием встречных шагов от бизнеса — обеления зарплат и отказа от схем уклонения от уплаты налогов через искусственное дробление компаний.
Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей пригласили к участию в проекте «Цифровой бизнес-рост: выход на маркетплейсы».