День города в Екатеринбурге в 2026 году. Подробная программа мероприятий

1 августа 2026 года жители и гости Екатеринбурга отметят 303-летие города. В честь праздника для них подготовили насыщенную программу: спортивные соревнования, интерактивные площадки и концерты известных артистов, среди которых Тимати, NILETTO и другие. Завершится торжество праздничным салютом. Подробнее о том, кто выступит на Дне города Екатеринбурга в 2026 году, где и во сколько пройдут праздничные мероприятия (6+), — в материале сайта perm.aif.ru.