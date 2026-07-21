День города в Екатеринбурге в 2026 году. Подробная программа мероприятий

1 августа 2026 года жители и гости Екатеринбурга отметят 303-летие города. В честь праздника для них подготовили насыщенную программу: спортивные соревнования, интерактивные площадки и концерты известных артистов, среди которых Тимати, NILETTO и другие. Завершится торжество праздничным салютом. Подробнее о том, кто выступит на Дне города Екатеринбурга в 2026 году, где и во сколько пройдут праздничные мероприятия (6+), — в материале сайта perm.aif.ru.
Когда и во сколько в Екатеринбурге выступят Тимати, NILETTO, VONAMOUR и K-Maro?
1 и 2 августа в спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Энергия РМК», приуроченный к празднованию Дня города. Для гостей пройдут спортивные мероприятия, выставки и другие активности.
1 августа состоятся концерты сразу нескольких исполнителей: хедлайнерами фестиваля станут рэпер Тимати («Не сходи с ума», «Баклажан», «Где ты, где я»), певец NILETTO («Любимка», «Краш», «Худи»), музыкальный исполнитель VONAMOUR («На берегу», «Лето», «Дым») и канадский певец K-Maro («Femme Like U», «Crazy», «Let s Go»).
Организаторы пока не сообщили, во сколько именно выйдет на сцену каждый исполнитель. Расписание обещают опубликовать ближе к старту фестиваля.
Когда и во сколько будет салют на День города в Екатеринбурге в 2026 году?
Праздничный фейерверк в честь 303-летия Екатеринбурга состоится 1 августа 2026 года и станет финальным событием Дня города. Начало запланировано на 22:30. Салют запустят над акваторией Городского пруда. Продолжительность пиротехнического шоу составит 15 минут.
Исторический сквер.
12:30−13:00 | Церемония открытия Дня города Екатеринбурга.
13:00−14:00 | Городская свадьба.
14:00−16:00 | Фестиваль духовых оркестров.
18:30−20:30 | Финал XXIX общегородского конкурса красоты «Мисс Екатеринбург».
20:30−22:30 | Гала-концерт, посвящённый Году уральского рока. Выступления группы «Урфин Джюс», Насти Полевой, Сергея Бобунца и других исполнителей.
Пространство «Горожане» (южные ворота Исторического сквера).
11:00 | Знакомство с расписанием мероприятий.
11:30 | Занятие-викторина «Как работает метро».
12:00 | Панельная сессия «Город будущего: от идей к действию».
12:00−18:00 | Раскопки «Екатеринбург глазами археолога».
12:30 | Лекция «Кто, когда и зачем придумал праздновать день рождения Екатеринбурга».
13:00 | Экскурсия «Вниз по течению. От Каменного до Царского» (необходима предварительная регистрация).
13:00 | Диалог с представителями МИЕ и УрО РАН. Спикеры поделятся интересными фактами об Уралмаше и его знаковых местах.
13:00, 15:00 | Спектакль «День Месяца Года» от Молодёжного народного театра «Игра».
14:00 | Турнир «Городские легенды».
14:00 | Экскурсия «С видом на Макаровский. От Плотинки до Мельковки» (необходима предварительная регистрация).
15:00 | Стендап «Неизвестный Екатеринбург».
16:00 | Игра «Музыкальный морской бой».
16:00 | Спектакль «Солнышко в Берёзах» — совместный проект театра О. С. Т. и городских актёрских мастерских Музея истории Екатеринбурга.
17:00 | Спектакль-квартирник «Такая история» от Молодёжного народного театра «Игра».
18:30 | Награждение самых активных участников.
Парк культуры и отдыха имени В. В. Маяковского.
9:00−16:00 | Смотр-конкурс профессионального мастерства пожарных и спасателей «Лучший караул (смена) пожарно-спасательного подразделения Свердловской области».
13:00−21:00 | Джазовый фестиваль «Послушайте». Выступления Варвары Визбор, Александра Скляра и Максима Пиганова, Саши Алмазовой, Dizzy Dutch Duck.
Парк Литературного квартала.
10:00−17:00 | Детский квартал.
12:00−19:00 | Конкурс чтецов «Поэзия вместе».
Другие площадки.
9:00−20:00 | Пересечение улицы 8 Марта и переулка Химиков | ХI Традиционный турнир по уличному баскетболу 3×3, посвящённый Дню города Екатеринбурга.
Время не указано | Яхт-клуб «Коматек» | Кубок России «Кубок Екатеринбурга 2026» по парусному спорту в дисциплине «Матчевые гонки».
10:00−18:00 | Площадь Российской Армии | Выставка военной техники и средств связи.
11:00−17:00 | Южные ворота Исторического сквера | Фестиваль экскурсий «Кто мы?».
12:00−12:30 | Площадь Труда | Торжественный ритуал возложения цветов к памятнику основателям города В. Н. Татищеву и Г. В. де Геннину.
12:00−16:00 | улица Горького | Выставка ретроавтомобилей.
12:00−23:00 (1, 2 августа) | улица Архангела Михаила | Фестиваль «Энергия РМК».
15:00−16:30 | Кинотеатр «ККТ Космос» | Концерт Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия».
8:00−21:00 | Площадь 1905 года | Турнир по паделу.
18:00−22:00 | Территория Преображенского парка Академического района | День города в Академическом.
22:30−22:45 | Акватория Городского пруда | Праздничный фейерверк.