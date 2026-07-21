В Ростовской области средний чек на стройматериалы подорожал на 15%

Дончане стали тратить на товары для ремонта дома и строительства в среднем 7,7 тыс. рублей. При этом число покупок в сегменте в регионе сократилась на 9% за год. Отмечается, что рост среднего чека в условиях падения числа покупок свидетельствует о том, что жители региона стали реже покупать товары для ремонта и строительства, но тратить на это больше средств. Это может быть связано как с общим удорожанием стройматериалов, так и с изменением структуры спроса.