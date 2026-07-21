Дятлова похвалила калининградских дорожников за быстрый ремонт

«Надо сказать спасибо коллегам-дорожникам, потому что половина запланированных работ по обустройству тротуаров уже закончена, хотя на дворе у нас только 21 июля. Обычно дорожники выходят на свои объекты в конце апреля — начале мая, не раньше», — отметила сити-менеджер.