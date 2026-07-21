Дятлова похвалила калининградских дорожников за быстрый ремонт

Калининградские дорожники заслуживают похвалы за высокие темпы работ. Об этом заявила глава администрации города Елена Дятлова на брифинге после оперативного совещания во вторник, 21 июля.
«Надо сказать спасибо коллегам-дорожникам, потому что половина запланированных работ по обустройству тротуаров уже закончена, хотя на дворе у нас только 21 июля. Обычно дорожники выходят на свои объекты в конце апреля — начале мая, не раньше», — отметила сити-менеджер.
В городе завершили ремонт нескольких улиц. Открыто движение по Галицкого, Тихоокеанской и Челюскинской. Подрядчики взяли на себя повышенные обязательства и планируют открыть техническое движение по Орудийной к 1 сентября.
«Главное, что в этом году нам позволила погода завершить всё намеченное. Лето на лето не приходится», — добавила глава администрации.
На Галицкого власти проводят приёмку работ, подрядчик устраняет замечания.