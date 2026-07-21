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Профессия педагога становится все более востребованной среди молодежи на Дону

Престиж профессии учителя на Дону растет. Молодежь все активнее выбирает педагогические специальности. За последние пять лет план приема на профильные факультеты вырос на 28% — с 1214 до 1697 человек, сообщает газета «Рассвет».

Источник: "Российская газета"

Престиж профессии учителя на Дону растет. Молодежь все активнее выбирает педагогические специальности. За последние пять лет план приема на профильные факультеты вырос на 28% — с 1214 до 1697 человек, сообщает газета «Рассвет».

За последние три года можно увидеть существенное увеличение числа молодых специалистов в школах региона, отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев. Несмотря на сохраняющийся кадровый дефицит, образовательной системе удается удерживать и наращивать приток молодежи. За прошедший год рост составил 21,8%.

В регионе предложили создать единый подход к довузовской подготовке. Это должно помочь старшеклассникам сформировать собственный взгляд на профессию, понять ее особенности и сделать осознанный выбор в пользу педагогики.