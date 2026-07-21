Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Штраф за песок: какие товары нельзя вывозить из зарубежных стран

На итальянском острове Сардиния задержали 69-летнюю туристку из Франции, которая пыталась провезти через границу 40 килограммов песка, гальки и ракушек. Это запрещено региональным законом от 2017 года, и теперь женщине грозит штраф от 500 до трех тысяч евро. Изъятые у туристки гальку, ракушки и песок планируют вернуть на пляж, на котором она их собрала, в ближайшее время. Что еще путешественникам нельзя вывозить из разных стран, разбиралась «Вечерняя Москва».

Источник: Kübra Arslaner/CC0

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что из Египта, одного из самых популярных туристических направлений, запрещено вывозить кораллы.

— Они являются объектом культурного наследия. Все, что касается Мертвого моря, даже самый маленький кусочек коралла, может грозить туристам задержанием на границе, штрафом и даже лишением свободы. Исключение составляют только сувенирные изделия из магазинов, — предупредил собеседник «ВМ».

Вывозить культурные ценности и артефакты запрещено из многих стран. Речь идет об иконах, старинных монетах, археологических объектах.

— Например, в Греции на экскурсиях раньше продавали старинные монеты, за которые потом на границе можно было получить штраф — они относились к археологическим объектам, — сообщил эксперт.

Из Турции также нельзя вывозить объекты культурного наследия — антикварные предметы, ковры. На такие товары у продавцов обязательно должны быть сертификаты.

— Также есть категория религиозных ценностей. Например, из Таиланда нельзя вывозить статуэтки Будды выше 13 сантиметров. Кроме того, такой сувенир обязательно должен быть приобретен в магазине. Если вы купили его у продавцов без каких-либо документов, то на границе могут возникнуть проблемы. Аналогичная ситуация в Индии — оттуда нельзя вывозить различные религиозные тексты, фрески, — добавил Мельник.

Еще одна категория товаров, которая может попасть под запрет вывоза из разных стран, — животного и растительного происхождения. К ним относятся:

  • кожа (необработанная, не в виде изделия вроде сумки, обуви или ремня);
  • бивни животных;
  • травы, цветы, семена — они могут оказаться объектом культурного наследия;
  • дуриан — из-за его слишком сильного неприятного запаха;
  • кокос — он не просвечивается на рентгене, и были случаи, когда его использовали для транспортировки наркотиков;
  • кусочки драгоценных металлов;
  • ряд продуктов питания.

— Есть страны, в которые нельзя ввозить алкоголь, например Мальдивы. Там спиртное забирают в аэропорту, выдают человеку номерок, по которому он сможет забрать свой алкоголь, только когда будет улетать обратно. Также в ряде стран существуют ограничения на ввоз и вывоз табачных изделий: например, с Кубы нельзя вывозить более 20 сигар одновременно, — указал эксперт.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше