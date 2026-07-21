Штраф за песок: какие товары нельзя вывозить из зарубежных стран

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал, что из Египта, одного из самых популярных туристических направлений, запрещено вывозить кораллы.
— Они являются объектом культурного наследия. Все, что касается Мертвого моря, даже самый маленький кусочек коралла, может грозить туристам задержанием на границе, штрафом и даже лишением свободы. Исключение составляют только сувенирные изделия из магазинов, — предупредил собеседник «ВМ».
Вывозить культурные ценности и артефакты запрещено из многих стран. Речь идет об иконах, старинных монетах, археологических объектах.
— Например, в Греции на экскурсиях раньше продавали старинные монеты, за которые потом на границе можно было получить штраф — они относились к археологическим объектам, — сообщил эксперт.
Из Турции также нельзя вывозить объекты культурного наследия — антикварные предметы, ковры. На такие товары у продавцов обязательно должны быть сертификаты.
— Также есть категория религиозных ценностей. Например, из Таиланда нельзя вывозить статуэтки Будды выше 13 сантиметров. Кроме того, такой сувенир обязательно должен быть приобретен в магазине. Если вы купили его у продавцов без каких-либо документов, то на границе могут возникнуть проблемы. Аналогичная ситуация в Индии — оттуда нельзя вывозить различные религиозные тексты, фрески, — добавил Мельник.
Еще одна категория товаров, которая может попасть под запрет вывоза из разных стран, — животного и растительного происхождения. К ним относятся:
- кожа (необработанная, не в виде изделия вроде сумки, обуви или ремня);
- бивни животных;
- травы, цветы, семена — они могут оказаться объектом культурного наследия;
- дуриан — из-за его слишком сильного неприятного запаха;
- кокос — он не просвечивается на рентгене, и были случаи, когда его использовали для транспортировки наркотиков;
- кусочки драгоценных металлов;
- ряд продуктов питания.
— Есть страны, в которые нельзя ввозить алкоголь, например Мальдивы. Там спиртное забирают в аэропорту, выдают человеку номерок, по которому он сможет забрать свой алкоголь, только когда будет улетать обратно. Также в ряде стран существуют ограничения на ввоз и вывоз табачных изделий: например, с Кубы нельзя вывозить более 20 сигар одновременно, — указал эксперт.