Штраф за песок: какие товары нельзя вывозить из зарубежных стран

На итальянском острове Сардиния задержали 69-летнюю туристку из Франции, которая пыталась провезти через границу 40 килограммов песка, гальки и ракушек. Это запрещено региональным законом от 2017 года, и теперь женщине грозит штраф от 500 до трех тысяч евро. Изъятые у туристки гальку, ракушки и песок планируют вернуть на пляж, на котором она их собрала, в ближайшее время. Что еще путешественникам нельзя вывозить из разных стран, разбиралась «Вечерняя Москва».