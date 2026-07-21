Воронежский паратхэквондист привез золото с международного турнира в Южной Корее

«Алиасхаб Рамазанов победил в весовой категории свыше 80 кг. На пути к золотой медали он провел три поединка, одержав победы над соперниками из Ирака, Узбекистана и других регионов России, — рассказал Александр Шлычков.— Именно дагестанско-воронежский паратхэквондист принес сборной РФ единственную золотую медаль турнира и поднял на награждении флаг России. После июньского этапа мировой серии Гран-при в Риме спортсмен получил травму стопы. Несмотря на это, ему удалось полностью восстановиться и уже в Чхунчхоне завоевать золотую медаль. В Риме он, напомню, стал бронзовым призером, прекратив борьбу за золото по медицинским показаниям».