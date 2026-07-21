Все рабочие способы переноса данных с iPhone на Android

В связи с удалением отечественных приложений из App Store и прочими неудобствами некоторые пользователи задумываются о переходе с iPhone на смартфоны под управлением Android, где подобных проблем нет ввиду существования альтернативных магазинов и RuStore. Как при смене устройства перенести данные, какие файлы можно сохранить, что подготовить перед переходом и какие проблемы могут возникнуть после смены платформы — в материале «Газеты.Ru».