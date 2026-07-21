В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Днем в среду и в четверг в Москве пройдут местами кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, а также в отдельных районах Московской области ожидаются гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду. Однако период предупреждения о “желтом” уровне опасности действует до 21.00 21 июля в Москве, а в Московской области — до 21.00 22 июля», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.