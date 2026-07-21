Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве до 21.00 21 июля и в Подмосковье до 21.00 22 июля, сообщили в Гидрометцентре России.

«Днем в среду и в четверг в Москве пройдут местами кратковременный дождь, гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду, а также в отдельных районах Московской области ожидаются гроза и усиление ветра при грозе до 15 метров в секунду. Однако период предупреждения о “желтом” уровне опасности действует до 21.00 21 июля в Москве, а в Московской области — до 21.00 22 июля», — говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.