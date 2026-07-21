Госдума расширила перечень поводов для выдворения мигрантов

«Это позволит им здесь эффективно себя реализовать на заработках, а затем приехать к себе в страну и пользоваться заработанным. Если же начинают создавать проблемы, малейшие из них, учитывая перечень, который сейчас мы определяем, доводя его до 45 оснований, позволят выдворить мигрантов», — сказал Володин.