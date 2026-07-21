Фуд-сайентист: кто и как создает еду будущего

Чтобы планета справилась с пищевым кризисом, а возрастающие потребности покупателей были удовлетворены, необходимо постоянно создавать новые продукты. Этим и занимаются фуд-сайентисты: они придумывают новые съедобные рецептуры, которые потом появляются на полках супермаркетов.
Кто такой фуд-сайентист
Фуд-сайентист — это ученый, цель которого создать — продукты, которые подходят к образу жизни всех людей в обществе, объясняет завкафедрой пищевой науки и питания Миннесотского университета Джоб Уббинк. Фуд-сайентисты исследуют, что люди предпочитают есть и почему. Задача пищевой науки (food science) — превратить свежие продукты или сырое мясо во что-то более съедобное, чем их первоначальная форма. Эта наука находится на стыке множества дисциплин: антропологии, биологии, химии, кулинарии, инженерии, математики, медицины, нейронауки, питания, физики, психологии и социологии.
Николай Новоселов, предприниматель, экс-директор по новым продуктам и экс-сооснователь стартапа Cuore:
«Любое промышленное производство еды начинается с пищевого технолога. Его задача — разработать рецептуру с результатом, который будет соответствовать целевым параметрам. Проще говоря, технолог должен сделать так, чтобы хлеб оставался свежим, йогурт сохранял консистенцию, а шоколад не таял в руке. Сейчас технологи курируют повседневные и достаточно изученные продукты. Но прогресс пищевой промышленности не стоит на месте: появляются возможности для создания новых продуктов. В первую очередь эти процессы разгоняются предпринимателями, которые, с одной стороны, ищут новые ниши в настроениях клиентов, а с другой — хотят снизить риски. Для этого нужны новые специалисты — фуд-сайентисты, которые смогут не только адаптировать рецепты из учебников, но и решать уникальные технологические задачи в “горячих” сегментах. Востребованность таких профессионалов сильно выросла в последнее время».
Фуд-сайентиста можно спутать с пищевым технологом, но это две разные профессии, добавляет сооснователь Greenwise Артем Пономарев. Профессия фуд-сайентиста — ключевое направление из общего понятия профессии пищевого технолога. Пищевой технолог применяет научные наработки, которые созданы фуд-сайентистом.
Что входит в задачи фуд-сайентиста
Фуд-сайентисты создают новый класс продуктов. Вот чем именно они занимаются:
- Ищут новые научные решения и передовые технологии, изучают альтернативные способы производства продуктов.
- Разрабатывают рецептуру и создают ингредиент (например, белок из специально выращенных растений — будущее растительное мясо).
- Тестируют качества продукта: текстуру, пищевую ценность, цвет, химические свойства и вкус.
- Проводят эксперименты: например, как ингредиент будет вести себя в разных условиях — при заморозке или нагревании.
- Изучают микробиологические, физические и химические свойства продуктов и ингредиентов, чтобы сделать их безопасными для потребителей.
- Устанавливают стандарты безопасности и качества.
Часто фуд-сайентисты работают в связке с другим персоналом производства пищевых продуктов: микробиологами, инженерами, специалистами по упаковке и закупщиками.
Помимо базовой экспертизы пищевого технолога (знание производственных процессов и методов производства пищевых продуктов), фуд-сайентист должен иметь экспертизу в химии, биологии, математике, а также обладать навыками аналитического мышления и коммуникаций. Необходимо разбираться в разных направлениях производства: молоко, мясо, напитки, хлебопечение, кондитерское дело, альтернативные продукты.
Тренды и направления профессии
Тренд на здоровье и безопасность пищевых продуктов может привести к увеличению количества рабочих мест для фуд-сайентистов. С появлением новых продуктов нужны специалисты, которые будут разрабатывать и масштабировать сложные производственные процессы, а также контролировать качество, безопасность и пользу таких продуктов.
Артем Пономарев, сооснователь Greenwise:
«Люди стали отказываться от определенных ингредиентов и готовых продуктов, начали осознавать, какой этический и экологический урон пищевая промышленность наносит окружающей среде. Все это приводит к трансформации пищевых привычек и созданию новых продуктов. Несправедливо забытая (в сравнении с более прорывными и высокооплачиваемыми сферами как IT или машиностроение) отрасль пищевых технологий выходит на первый план. В ней будут создаваться все более узкоспециализированные направления».
Задачи новых специалистов — избавить планету от пищевого кризиса, о котором регулярно заявляет Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, справиться с распространенной проблемой пищевых аллергий и решить индивидуальные запросы потребителя.
Николай Новоселов выделяет следующие направления, где может быть задействован фуд-сайентист:
- Функциональная еда и новые форматы БАДов — «еда как лекарство».
- Растительные продукты, которое включает в себя широкий кластер имитаций вегетарианских опций под обычную еду: от йогуртов до креветок.
- Роботизация «последней мили» (последнего этапа доставки): от готовых блюд до вендинговых аппаратов.
- Расширение диапазонов хранения: покрытие овощей и фруктов специальными составами, новые способы готовки и хранения.
- Замена junk food на более полезные перекусы. Сюда относятся сублимированные еда, смеси, суперфуды и концентраты.
- Новые источники белка. Сверчки, растения, насекомые. Вопреки общему мнению, это будут не отдельные виды еды, а ингредиенты для оптимизации производственных процессов.
Как стать фуд-сайентистом
«Топовые фуд-сайентисты имеют образование в пищевой инженерии, биохимии или биофизике, пищевой химии. Часто у них есть степень PhD», — говорит генеральный директор ООО «Уралхим Инновация» Анна Ненахова.
Образовательные программы в области Food Scientist сосредоточены в Китае: Цзянский государственный исследовательский университет, Чжэцзянский университет, Южно-Китайский технологический университет, Китайский сельскохозяйственный университет.
Также качественное образование по этому направлению предлагают в Гентском университете (Бельгия), Государственном университете Кампинаса (Бразилия), Вагенингенском университете (Нидерланды). После обучения таким специалистам важен практический опыт: его можно получить на линии по производству продуктов питания или работая техническим специалистом.
В России индустрия только зарождается. Сейчас фуд-сайентистов готовит Российский биотехнологический университет (РОСБИОТЕХ). Участники Московского инновационного кластера вместе с вузом запустили полигон-акселератор фудтех-стартапов.
Где работать
Сегодня профессия фуд-сайентиста распространена преимущественно на Западе, как в крупных компаниях вроде PepsiCo и Cargill, так и в стартапах (Beyond Meat).
Также в фуд-сайентистах нуждаются стартапы и молодые смелые компании, в том числе «внутренние стартапы» — компании внутри больших материнских корпораций. Таких много в «ЭФКО» — это один из крупнейших производителей еды в России, который последние годы активно занимается фудтех-проектами.
Как рассказал директор по инновациям Ростислав Ковалевский, в «ЭФКО» разработки объединены идеей Healthy Innovation, сокращенно Hi!. Семейство проектов Hi! включает в себя:
- Hi-Food (растительное мясо и молоко);
- Hi-Bio (сладкие белки, биосинтезированные жиры и клеточное питание);
- Hi-Tech (аэротакси, водородные и твердооксидные топливные элементы).
Команды Hi-Food и Hi-Bio, по сути, и состоят из фуд-сайентистов. Если растительное мясо и молоко обывателю уже более-менее знакомы, то сладкие белки — это инновационные полезные сахарозаменители, они слаще сахара, но при этом не повышают уровень глюкозы в крови. Суть клеточного питания — в персонализации рациона с учетом потребностей и особенностей конкретных органов человека.
Другая возможность для фуд-сайентиста — создать собственный стартап. Например, есть венчурный фонд Fuel for Growth, который инвестирует в фудтех-стартапы.