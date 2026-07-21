Фуд-сайентист: кто и как создает еду будущего

«Любое промышленное производство еды начинается с пищевого технолога. Его задача — разработать рецептуру с результатом, который будет соответствовать целевым параметрам. Проще говоря, технолог должен сделать так, чтобы хлеб оставался свежим, йогурт сохранял консистенцию, а шоколад не таял в руке. Сейчас технологи курируют повседневные и достаточно изученные продукты. Но прогресс пищевой промышленности не стоит на месте: появляются возможности для создания новых продуктов. В первую очередь эти процессы разгоняются предпринимателями, которые, с одной стороны, ищут новые ниши в настроениях клиентов, а с другой — хотят снизить риски. Для этого нужны новые специалисты — фуд-сайентисты, которые смогут не только адаптировать рецепты из учебников, но и решать уникальные технологические задачи в “горячих” сегментах. Востребованность таких профессионалов сильно выросла в последнее время».