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Прокуратура помогла семье из Тюхтета получить выплаты за пропавшего мужа-военного (видео)

Жительница села Тюхтет смогла добиться выплат денежного довольствия мужа, который с ноября прошлого года числится без вести пропавшим.

Жительница села Тюхтет смогла добиться выплат денежного довольствия мужа, который с ноября прошлого года числится без вести пропавшим. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Женщина оформила необходимые документы, чтобы получать выплаты за супруга. Деньги должны были поступать ей и их несовершеннолетнему ребенку, но начисления так и не начались. В воинской части объяснить причину задержки не смогли. Там сообщили, что не располагают информацией о порядке начисления выплат.

После обращения женщины прокуратура взяла ситуацию на контроль. Надзорное ведомство связалось с уполномоченными органами Минобороны и воинской частью. Документы, из-за которых затянулось рассмотрение вопроса, приняли. В итоге денежное довольствие назначили в полном объеме, включая выплаты на несовершеннолетнего ребенка. Сейчас деньги поступают семье регулярно.

В прокуратуре отметили, что права супруги военнослужащего восстановлены.