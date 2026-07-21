Прокуратура помогла семье из Тюхтета получить выплаты за пропавшего мужа-военного (видео)

Женщина оформила необходимые документы, чтобы получать выплаты за супруга. Деньги должны были поступать ей и их несовершеннолетнему ребенку, но начисления так и не начались. В воинской части объяснить причину задержки не смогли. Там сообщили, что не располагают информацией о порядке начисления выплат.